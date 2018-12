Nishan Madhushka scores fourth century

Nishan Madhushka of Moratu Vidyalaya scored his fourth century for the season in the ‘Singer Trophy’ Under 19 inter Schools Cricket tournament at Moratuwa yesterday.Mahinda College Galle beat Isipathana College Colombo by innings and 29 runs and St. John’s College Panadura beat Dudley Senanayake Central Tholangamuwa by 10 wickets. St. Joseph’s College Wattala beat Madampa Central Kuleegoda by 15 runs and Carey College Colombo beat C.W.W. Kannangara MV Colombo by innings and 172 runs.Nishan Madhushka scored an unbeaten 105 runs in 207 balls with 6 boundaries and 2 sixes against S. Thomas’ Mt. Lavinia. Dinuka Wanniarchchi of Sri Palee College Horana took 11 wickets for 40 runs against Sri Pangnananda Maha Vidyalaya, Kotugoda.

*At Moratu Vidyalya. Match drawn. S. Thomas’ Mt. Lavinia: 147 in 47.5 overs (Sithara Hapuwinna 26, Shalin de Mel 25, Eran Hansamal 5/41, Janitha Sewmith 2/18, Vishawa Didulana 2/28) and 122 (30/6 o/n) in 57.1 overs (Dellon Peiris 54, Sithara Hapuhinna 31, Thevin Eriyagama 14, Vishva Didulana 4/45, Hashen Adithya 3/19, Eran Hansamal 2/47)Moratu Maha Vidyalaya: 57 in 31.1 overs (Nishan Madhushka 26, Delon Peris 3/2, Shanon Fernando 3/7, Dilmin Rathnayake 3/6) and 166/6 in 73 overs (Nishan Madhushka 105 n.o., Niraj kavishka 21 n.o., Madushan Dilakshan 18, Kalana Perera 3/31, Dellon Peiris 2/45)

*At Mahinda ground. Mahinda won by innings and 29 runs

.Isipathana Colombo:214 in 71 overs (Ravindu Rathnayake 38, Madushika Sandaruwan 46 n.o., Kaliq Amath 29, Thevindu Dickwella 24, Kushan Madusha 4/53, Nishan Madusha 4/56, Pasan Pethangoda 2/32) and 62 in 19.4 overs (Thevindu Dickwella 31, Pasan Pethangoda 5/23, Subanu Rajapaksha 3/28, Kushan Madusha 2/7)

Mahinda Galle: 305 (86/3 o/n) in 87.1 overs (Vinura Dulsara 73, Sandew Induwara 47, Dhanuja Induwara 41, Kushan Madusha 35 n.o., Kaveesha Pallihawada 31, Kawshitha Kodituwakku 24, Lahiru Bhashana 18, Savindu Uthasra 3/45, Thevindu Dickwella 2/40, Madhushika Sandaruwan 2/48, Sithuka Gunawardane 2/82)

*At Panadura. St. John’s Panadura won by 10 wickets. Dudley Senanayake Central Tholangamuwa 96 in 51.3 overs (Sithum Wickramarachci 29, Thavindu Niwarthana 4/19, Praveen Sadamal 3/19, Sumudu Udara 2/7) and 97 in 43.4 overs (T. Kumara 24 n.o., Thamindu Niwarthana 4/37, Sasitha Manupriya 4/37, Praveen Sandamal 2/17) St. John’s Panadura: 190 in 47 overs (Ashan Dilhara 47, Reshan Malith 49, Praveen Sandamal 27, Thamindu Niwarthana 20, M. Dedigama 4/51, R. Malshan 4/28) and 5/0 in 0.3 overs

*At Mutwal. Match drawn. Pothuwila MV Kalutara 107 in 31.5 overs (Vimukthi Sandaruwan 35, Jananga Kalhara 5/32, Santhush Soyza 2/23) and 318/9 decl. in 72.4 overs (Chamara Methnuwan 101 n.o., Vimukthi Sandaruwan 84, Nansika Dewmith 46, Danuka Heshan 24, Neshika Perea 3/101, Jananga Kalhara 2/38, Santhush Soyasa 2/73)

De La Salle 142 in 29.4 overs (Nishika Perera 36, Shevinda Gimhan 22, Chathura Priydarshan 3/28 Supun Hansaka 3/53, Amidu Dulanjana 2/32) and 171/9 in 56 overs (Neshika Perera 46, Santhush Soyza 33, Supun Hansaka 6/36, Vimukthi Sandaruwan 2/40)

*At Godigamuwa. St. Joseph’s Wattala won by 15 runs.

St. Joseph’s Wattala: 156/9 decl. in 40.1 overs (Hansaja Yihan 47, Malith Deshan 24, Dalas Keeth 21, Chamod Keshan 4/37, Malshia Tharupathi 3/50) and 187/8 decl. in 48.4 overs (Seneth Silva 93, Hansaja Yihan 37, Kavindu Viduranga 3/28, Kavinda Sureshan 2/11, Malsha Tharupathi 2/51)Madampa Central Kuleegoda 159 in 56 overs (Sasindu Nimesh 52, Chamod Dilhara 45, Malsha Tharupathi 32, Aloka Madushan 3/14, Isuru Thisera 3/66) and 169 in 52.2 overs (Sasindu Nimesh 31, Udesh Mendis 27, Isuru Thissera 5/72, Aloka Madushan 3/30)

*At Karandeniya. Match drawn.Karandeniya Central: 147 in 41.5 overs (Samith Thisaru 65, Samindu Umesh 26, Chanuka Nimesh 3/19, Samindu Madushanka 3/33, Promoth Kavindu 2/7) and 186 in 53.3 overs (Janith Kaushal 34, Pasindu Kavisha 30, Sanidu Madushanka 6/64, Thamindu Madusanka 3/26, Ruwin Salina 2/30) St. Peter’s Negombo:* 185 in 56.4 overs (Umesh Lakshan 83, Shaun Maleesha 27, Lasith Peris 24, Ravindu Milan 5/45, Dinupa Sewmina 3/35) and 119/8 in 41 overs (Damindu Madushanka 24, Pasindu Navod 21, Umesh Lakshan 20, Thilina Hasintha 2/00, Dinupa Sewmina 2/21, Ravindu Milan 2/38)

*At Colombo. Carey Colombo won by innings and 172 runs.Carey Colombo: 426/8 decl. in 86 overs (Dimesh Samuel 71, Mohommed Nabeel 66, Dinuga Wanigasekara 57, Pubudu Wellagiriya 56 n.o., Theekshana Abeyrathne 49, Abdul Rahaman 41, Viranga Yeshan 31, Damith Kavinda 3/112)C.W.W. Kannangara Colombo 121 in 41 overs (Gimhan Kumara 23, Heshan Chanaka 20, Lithika Damsith 3/27, Viranga Yeshan 3/34, Janith Luksitha 2/34) and 133 in 29.4 overs (Gimhan Kumara 34, Heshan Shanaka 25, Damith Kavinda 22, Janith Luksitha 5/41, Viranga Yeshan 4/39)

*At Horana. Sri Palee Horana won by innings and 124 runs.Sri Palee Horana 273 in 78.5 overs (Surseh Kaushan 92, Dinuka Wanniarachchi 68, Supun Nimanda 34, Chamath Chamupathui 27, Yasinthya Semal 4/37, Raveesha Pihara 2/40, Hansa Hiranya 2/39)Sri Pangnananda MV Kotugoda 94 in 42.1 overs (Kavindu Maduranga 31, Ishodya Yasohara 20, Dinuka Wanniarchchi 5/26, Chamath Chamupathi 4/31) and 55 in 28.5 overs (Ishodya Ashohara 16, Dinuka Wanniarchchi 6/14, Dimundu Lakshan 3/20)

*At Balangoda. Match drawn. Ananda Maithreya Central Balangoda 77 in 25.3 overs (Dilshan Ananda 29, Esitha Gimhana 5/07, Supun Senevirathne 2/3) and 265 in 63.5 overs (Lithija Kalhara 68, Thushan Chandarasena 78, Thiwanka Karunarathne 36, Thevin Amarasinghe 4/50, Mohammad Mafaz 4/80)St.. Thomas Bandarawela 160 in 54.3 overs (Thevin Amarasinghe 62, Savith Basnayake 24, Vidusara Karunathilaka 3/19, Nethmina Kumarathunge 2/28, Thiwanka Karunarathne 2/31) and 104/8 in 44 overs (Savith Basnayake 51, Loneth Wijerthne 5/13)

IN DAY ONE

Matches will be continued today (29) on day two.MAHELA & SANGA CHALLENGE TROPHY*At Campbell place. Trinity Kandy: 165 in 48 overs (Pubudu Bandara 35, Abishek Anandakumar 30, Agbo Amarasinghe 25, Avishka Senadeera 25, Kavishka Senadeera 24, Kaveesha Madurapperuma 3/12, Lakshitha Rasanjana 3/48)

Nalanda Colombo: 123/7 in 51 overs (Dilhara Polgampola 32, Ranidu de Silva 26, Kavishka Senadeera 3/48, Kavindu Dias 2/13)*At Darley road. St. Sylvester’s Kandy: 123 in 64.3 overs (Husindu Nissanka 32, Shalinda Senevirathne 5/43, Dunith Wellalage 2/20)St. Joseph’s Colombo: 115/4 in 36 overs (Dineth Jayakody 47, Shevon Daniel 27)*At Campbell park. St. Anne’s Kurunegala: 96 in 48.5 overs (Lasitha Warnasooriya 20, Movin Subasinghe 4/12, Thenuka Perera 3/5, Kavinda Dissnayake 2/30)Wesley Colombo: 126 in 42.2 overs (Shenal Dangalla 68, Movin Subasinghe 20, Pasindu Thennakoon 6/21, Mayaz Mottamil 3/40)*At Katuneriya. Maliyadeva Kurunegala: 128 in 53.5 overs (Muditha Premadasa 37, Kavin Bandara 22, Ravindu Fernando 5/42, Adeesha Keshan 3/36)Maris Stella Negombo: 109/3 in 28 overs (Kevin Perera 52 n.o., Avantha Perera 37 n.o., Brian Karunanayake 2/04)*At Matara. Mahanama Colombo: *126 in 57.1 overs (Vinuka Rubasinghe 32, Dileesha Thuduwage 28, Chathaka Denuwan 3/22, Sashika Duslahan 3/33, Pasindu Manupriya 2/8)St. Servatius Matara:129/2 in 37 overs (Chethaka Denuwan 66 n.o., Visura Lakmin 32 n.o., Puspitha Dilshan 29)*At Kalutara. Anuradhapura Central: 70 in 33 overs (Janidu Bandara 20, Sasanka Nirmal 5/18, Dilahara Nanayakara 2/19 & 109/5 (39) Duneth Devinda 28, Rusith Dilshan 21, Pankaja Nethusha 21, Sasanka Nirmal 4/19)Holy Cross Kalutara 128 in 26.3 overs (Sasanka Nirmal 41, Rusith Dilshan 4/26, Janindu Bandara 2/21, Ashan Kavindu 2/23)

*At Pallekele. Kingswood Kandy: 131 in 63.4 overs (Dumindu Damishka 39, Kasun Karunathilake 4/47, Ishan Sangeeth 2/23) Vidyartha Kandy: 67/3 in 37 overs (Isuru Prabodha 26 n.o., Lakmal de Silva 2/17)*At Piliyandala. Sri Devananda Ambalangoda: *267 in 81.1 overs (Shohan de Livera 55, Kavindu Rajapakshe 54, Heshan Milaksha 42, Chamika Perera 36, Bivindu Jeewantha 23, Heshan Madusanka 6/106) Piliyandala Central: 36/3 in 14 overs (Hesara Dilkith 21 n.o., Samudu Pramod 2/7)

*At Balapitiya.P. De S. Kularathne Ambalangoda: 154 in 68.3 overs (Lakila Tehan 48, Kumudu Nilhara 39, Ravishan Nethsara 25, Samith Wijenayake 5/40, Shehan Lakshan 3/53)Henegama Central: 72/8 in 34 overs (Shehan Lakshan 30, Lakila Tehan 3/24, Manusha Theekshana 2/14)

*At Homagama. Mahinda Rajapaksa NS Homagama: 400/9 decl. in 80 overs (Sumeth Madushan 62, Shanaka Yashodana 60, Charuka Jayasekara 51 n.o., Kavindu Gimhana 42, Dilimin Tharaka 39, Maduwantha Salgadu 35, Dilanga Tudeeshana 22, Sangeeth Shehara 22, Sandaruwan Costa 3/118, Prabashwara Ekanayake 2/22, Prashanasana Arunashantha 2/63)St. John’s Nugegoda: 82/0 in 11 overs (Sanjaya Selavakumar 58 n.o., Chamodya Samarathunge 23 n.o.)

*At Dehiwala. Shastrananda MV Dehiwala: 390/8 decl. in 80 overs (Isuru Chamara 100, Ayesh Gimahana 85, Nimesh Kavindu 39, Nadeepa Lakshitha 36, Haritha Neranjan 24, Sachitha Madubashana 4/59, Hasun Senadeera 2/128)D. S. Senanayake Central Meerigama: 35/6 in 21 overs (Sachintha Madubashana 21 n.o., Dilruksha Suwaris 4/7)