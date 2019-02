Jeewaka Shasheen scores unbeaten 227 runs

Jeewaka Shasheen right hand batsman of Devapathiraja College Rathgama made unbeaten 227 runs in 252 balls with 32 boundaries against St. Mary’s College Kegalle in their ‘Singer Trophy’ Under 19 inter Schools Cricket tournament match played at Welagedara stadium Kurunegala yesterday.Sri Lanka Youth cap Shonal Gamage of Mahanama College Colombo shown good all-round performances against Lumbini College Colombo. He took 6 wickets and scored a century.Both matches were drawn.

Shenol Jayasena (D.S. Senanayake Colombo) made a ton against Bandaranayake Gampaha and Venuk Hettiarchchi (Ananda Shashthralaya Kotte) took 8 wickets for 15 runs against De La Salle College Colombo.

* At Colts. Match drawn.

Lumbini Colombo: 137 in 46.2 overs (Prabhash Madusanke 50, Mohommed Nazeem 32, Shavinda Prabashana 21, Pathum Botheju 3/22, Avishka Perera 2/15, Pawantha Weerasinghe 2/25) and 111/9 in 21 overs (Shavinda Prabashana 31, Shonal Gamage 6/23, Avishka Perera 2/39)

Mahanama Colombo: 401/8 decl. (216/3 o/n) in 102.5 overs (Shonal Gamage 116, Pawan Rathnayake 59, Pawantha Weerasinghe 52, Dileesha Thuduwage 50 n.o., Vinuka Rubasinghe 31, Avishka Perera 23 n.o., Bishan Mendis 21, Ravindu Rasanka 3/63, Ravishka Wijesiri 3/137, Vishmitha Wijesiri 2/42)

* At Pallekele. Match drawn.

St. Sylvester’s Kandy: 163 in 71.2 overs (Manoharan Pavitran 33, Charith Rajaguru 30, Nadeera Balasooriya 30, Chandula Jayakodi 24, Devinda Dissanayake 3/25, Mahindula Ediriweera 2/18, Uthpala Jayalath 2/33) and 237/7 in 71 overs (Nadeera Balasooriya 70 n.o., Avindu Herath 64, Manoharan Pavithran 35, Chandula Jayakody 22, Lakmal de Silva 2/38, Mahidula Ediriweera 2/56, Devinda Dissanayaka 2/58)

Kingswood Kandy: 122 (78/2 o/n) in 42.2 overs (Vinuka Pussapitiya 32, Deeghayu Bandara 26, Pasan Hettiarachchi 5/31, Charith Rajaguru 2/34)

ON DAY ONE

* At Welagedara Stadium Kurunegala. Devapathiraja Rathgama: 441/8 in 95 overs (Jeewaka Shasheen 227 n.o., Pethum Madusanka 95, Dinitha Prabhanka 33, Gihan Abeywardena 3/69, Akalanka Pethiyagoda 2/75) vs St. Mary’s Kegalle

* At Mt. Lavinia. St. Benedict’s Kotahena:182 in 63.5 overs (Brian Johnpillai 49, Maheesh Theekshana 29, Kaveesha Jayathilake 24, Kalana Perera 4/57, Delon Peiris 6/48)

Thomas’ Mt. Lavinia: 154/3 in 31 overs (Ravindu de Silva 79 n.o., Kishan Munasinghe 36 n.o., Imesh Fernando 2/36)

* At Wijerama Mawatha. Bandaranayake Gampaha: 87 in 25.2 overs (Sithija Silva 29, Gayashan Hettiarchchi 22, Pasindu Adithya 5/26, Methushan Kumara 2/16) and 58/4 in 14 overs (Sandaru Chanditha 4/31)

D.S. Senanayake Colombo: 250/4 in 51 overs (Shenol Jayasena 103 n.o., Muditha Lakshan 60, Teron Baskaran 21* Risitha Madanayake 2/29)

* At Reid Avenue. Royal Colombo: 245 in 74.5 overs (Kavindu Madarasinghe 62, Ishiwara Dissanayake 60, Ahan Wickramasinghe 45, Bhagya Dissanayake 22, Ruvin Peiris 3/49, Kavishka Senadeera 3/89, Abishek Anandakumar 2/38)

Trinity Kandy: 69/2 in 18 overs (Pubudu Bandara 25, Lahiru Madushanka 2/26)

* Át Galle. St. Aloysius Galle: 197 in 93.3 overs (Omal Sandeepa 55, Kavindu Dilhara 51, Manushika Samith 29, Kaveesha Malliyawadu 4/50, Osindu Fernando 2/13, Kushan Madusha 2/47) vs Mahinda Galle

* At Matara. St. Servatius Matara:124 in 38.4 overs (Pushpitha Dilshan 42, Shashika Dulshan 29, Dilum Sudeera 4/48, Chamath Dilsara 2/36) and 56/5 in 20 overs (Sandun Mendis 3/20, Dilum Sudeera 2/16)

Richmond Galle: 104 in 34 overs (Vinuja Kiriella 31, Chethaka Denuwan 4/07, Matheesha Madushan 4/33, Shashika Dulshan 2/38)

* At Kalutara. Tissa Central Kalutara: 115 in 34.3 overs (Ashen Nawanjana 35, Kosala Ravindu 24, Samith Wijenayaka 6/24, Pramith Darshana 2/25)

Henegama Central: 179/7 in 53 overs (Samith Wijenayake 46, Isuru Dhananjaya 38, Pramith Darshana 23, Tharindu Sandaruwan 22, Rasanjana Aravindu 3/25, Kosala Ravindu 3/65)

* At Horana. Siri Piyarathana Padukka: 187 in 61.2 overs (Ashan Jayasinghe 62, Madushan Peiris 32, Ishan Danushka 3/16, Ravindu Malshan 3/40)

Dudley Senanayake Central Tholangamuwa: 100/6 in 37.1 overs (Mihindu Madushan 54 n.o., Yasiru Dineth 2/7, Madushan Peiris 2/26, Kavinda Ishwara 2/32)

* At MB Ground Godigamuwa. Loyola Negombo: 48 in 31.4 overs (Ashen Lalindra 42 n.o., Stephan Surindu 36, Suneth Piyumantha 32, Janitha Lakshitha 5/27, Lithika Damsith 4/47)

Carey Colombo: 176/8 in 64 overs (Mohommed Mushtaq 32, Theeksha Abeyrathne 32, Iranga Heshan 31, Abdul Rahaman 21, Ashen Lalindra 3/53, Dinidu Madushan 2/17)

* At Kotte. De La Salle Colombo:100 in 42.4 overs (Venuk Hettiarchchi 8/15) and 8/0 in 7 overs

Ananda Shashthralayaya Kotte: 163 in 47.5 overs (A, Azeem 48, Abilash Wellalage 32, Hasith Hansindu 31 n.o., Gimhan Wijesooriya 3/18, Nishika Perera 3/31, Shamal Madushan 3/50)

* At Badula. S.Thomas Bandarawela: 243 in 84.1 overs (Savith Basnayake 63, Thevin Amarasinghe 40, Esitha Gimhana 36 n.o., Kavindu Nimesha 21, Chandeepa Kumarasinghe 3/04, Vihanga Sadanjana 3/49, Tharindu Dhananjaya 2/78)

President’s Maharagama: 49/2 in 9 overs. YK