Jeewaka Shasheen scores unbeaten 227 runs

Shenol Jayasena (D.S. Senanayake Colombo) made a ton against Bandaranayake Gampaha and Venuk Hettiarchchi (Ananda Shashthralaya Kotte) took 8 wickets for 15 runs against De La Salle College Colombo.
* At Colts. Match drawn.
Lumbini Colombo: 137 in 46.2 overs (Prabhash Madusanke 50, Mohommed Nazeem 32, Shavinda Prabashana 21, Pathum Botheju 3/22, Avishka Perera 2/15, Pawantha Weerasinghe 2/25) and 111/9 in 21 overs (Shavinda Prabashana 31, Shonal Gamage 6/23, Avishka Perera 2/39)
Mahanama Colombo: 401/8 decl. (216/3 o/n) in 102.5 overs (Shonal Gamage 116, Pawan Rathnayake 59, Pawantha Weerasinghe 52, Dileesha Thuduwage 50 n.o., Vinuka Rubasinghe 31, Avishka Perera 23 n.o., Bishan Mendis 21, Ravindu Rasanka 3/63, Ravishka Wijesiri 3/137, Vishmitha Wijesiri 2/42)
* At Pallekele. Match drawn.
St. Sylvester’s Kandy: 163 in 71.2 overs (Manoharan Pavitran 33, Charith Rajaguru 30, Nadeera Balasooriya 30, Chandula Jayakodi 24, Devinda Dissanayake 3/25, Mahindula Ediriweera 2/18, Uthpala Jayalath 2/33) and 237/7 in 71 overs (Nadeera Balasooriya 70 n.o., Avindu Herath 64, Manoharan Pavithran 35, Chandula Jayakody 22, Lakmal de Silva 2/38, Mahidula Ediriweera 2/56, Devinda Dissanayaka 2/58)
Kingswood Kandy: 122 (78/2 o/n) in 42.2 overs (Vinuka Pussapitiya 32, Deeghayu Bandara 26, Pasan Hettiarachchi 5/31, Charith Rajaguru 2/34)
ON DAY ONE
* At Welagedara Stadium Kurunegala. Devapathiraja Rathgama: 441/8 in 95 overs (Jeewaka Shasheen 227 n.o., Pethum Madusanka 95, Dinitha Prabhanka 33, Gihan Abeywardena 3/69, Akalanka Pethiyagoda 2/75) vs St. Mary’s Kegalle
* At Mt. Lavinia. St. Benedict’s Kotahena:182 in 63.5 overs (Brian Johnpillai 49, Maheesh Theekshana 29, Kaveesha Jayathilake 24, Kalana Perera 4/57, Delon Peiris 6/48)
- Thomas’ Mt. Lavinia: 154/3 in 31 overs (Ravindu de Silva 79 n.o., Kishan Munasinghe 36 n.o., Imesh Fernando 2/36)
* At Wijerama Mawatha. Bandaranayake Gampaha: 87 in 25.2 overs (Sithija Silva 29, Gayashan Hettiarchchi 22, Pasindu Adithya 5/26, Methushan Kumara 2/16) and 58/4 in 14 overs (Sandaru Chanditha 4/31)
D.S. Senanayake Colombo: 250/4 in 51 overs (Shenol Jayasena 103 n.o., Muditha Lakshan 60, Teron Baskaran 21* Risitha Madanayake 2/29)
* At Reid Avenue. Royal Colombo: 245 in 74.5 overs (Kavindu Madarasinghe 62, Ishiwara Dissanayake 60, Ahan Wickramasinghe 45, Bhagya Dissanayake 22, Ruvin Peiris 3/49, Kavishka Senadeera 3/89, Abishek Anandakumar 2/38)
Trinity Kandy: 69/2 in 18 overs (Pubudu Bandara 25, Lahiru Madushanka 2/26)
* Át Galle. St. Aloysius Galle: 197 in 93.3 overs (Omal Sandeepa 55, Kavindu Dilhara 51, Manushika Samith 29, Kaveesha Malliyawadu 4/50, Osindu Fernando 2/13, Kushan Madusha 2/47) vs Mahinda Galle
* At Matara. St. Servatius Matara:124 in 38.4 overs (Pushpitha Dilshan 42, Shashika Dulshan 29, Dilum Sudeera 4/48, Chamath Dilsara 2/36) and 56/5 in 20 overs (Sandun Mendis 3/20, Dilum Sudeera 2/16)
Richmond Galle: 104 in 34 overs (Vinuja Kiriella 31, Chethaka Denuwan 4/07, Matheesha Madushan 4/33, Shashika Dulshan 2/38)
* At Kalutara. Tissa Central Kalutara: 115 in 34.3 overs (Ashen Nawanjana 35, Kosala Ravindu 24, Samith Wijenayaka 6/24, Pramith Darshana 2/25)
Henegama Central: 179/7 in 53 overs (Samith Wijenayake 46, Isuru Dhananjaya 38, Pramith Darshana 23, Tharindu Sandaruwan 22, Rasanjana Aravindu 3/25, Kosala Ravindu 3/65)
* At Horana. Siri Piyarathana Padukka: 187 in 61.2 overs (Ashan Jayasinghe 62, Madushan Peiris 32, Ishan Danushka 3/16, Ravindu Malshan 3/40)
Dudley Senanayake Central Tholangamuwa: 100/6 in 37.1 overs (Mihindu Madushan 54 n.o., Yasiru Dineth 2/7, Madushan Peiris 2/26, Kavinda Ishwara 2/32)
* At MB Ground Godigamuwa. Loyola Negombo: 48 in 31.4 overs (Ashen Lalindra 42 n.o., Stephan Surindu 36, Suneth Piyumantha 32, Janitha Lakshitha 5/27, Lithika Damsith 4/47)
Carey Colombo: 176/8 in 64 overs (Mohommed Mushtaq 32, Theeksha Abeyrathne 32, Iranga Heshan 31, Abdul Rahaman 21, Ashen Lalindra 3/53, Dinidu Madushan 2/17)
* At Kotte. De La Salle Colombo:100 in 42.4 overs (Venuk Hettiarchchi 8/15) and 8/0 in 7 overs
Ananda Shashthralayaya Kotte: 163 in 47.5 overs (A, Azeem 48, Abilash Wellalage 32, Hasith Hansindu 31 n.o., Gimhan Wijesooriya 3/18, Nishika Perera 3/31, Shamal Madushan 3/50)
* At Badula. S.Thomas Bandarawela: 243 in 84.1 overs (Savith Basnayake 63, Thevin Amarasinghe 40, Esitha Gimhana 36 n.o., Kavindu Nimesha 21, Chandeepa Kumarasinghe 3/04, Vihanga Sadanjana 3/49, Tharindu Dhananjaya 2/78)
President’s Maharagama: 49/2 in 9 overs. YK