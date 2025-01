Spill details of major tank controlled by irrigation department

Details of Major Reservoir Spilling as at 3.00 p.m. (15.01.2025)

No Range/ Division Reservoir River/ Stream District No. of gates opened or Ungated spilling height (inch) Spill Discharge (cusec) Status of Downstream

1 Ampara/Ampara Ekgal oya Gal oya Ampara Spill=(6") 233 Normal

2 Ampara/Ampara Namal oya Gal oya Ampara Spill=(1') 990 Normal

3 Ampara/Ampara Ambalan oya Gal oya Ampara Spill=(1'2") 769 Normal

4 Ampara/Mahaoya Rambakan oya Mundeni aru Ampara Spill GO=(1'6"@2) 1756 Normal

5 Ampara/Ampara Pannalgama Galoya Ampara Spill=(8") 126 Normal

6 Ampara/Pothuwila Rottai Karada oya Ampara Spill=(8") 1076 Normal

7 Anuradapura / Rajangana Rajangana Kala oya Anuradhapura GO=(5'@4,4'@2,3'@2) 9000 Normal

8 Anuradapura / Anuradapura Mahakandarawa Malwathu Oya Anuradhapura Spill=9" GO=(9"@2) 2617 Normal

9 Anuradapura / Anuradapura Mahawilachchiya Malwathu Oya Anuradhapura Spill=(12") GO=(4'@2) 3009 Normal

10 Anuradapura / Anuradapura Nuwara Wewa Malwathu Oya Anuradhapura spill= (16") 1204 Normal

11 Anuradapura / Anuradapura Manankattiya Malwathu Oya Anuradhapura Spill=1' 1" GO=2'@4> Normal

12 Anuradapura / Nahchaduwa Nachchaduwa Malwathu Oya Anuradhapura GO=(4'@6) 2889 Normal

13 Anuradapura / Huruluwewa Huruluwewa Yan oya Anuradhapura Spill=(1') 1552 Normal

14 Anuradapura / padaviya Padaviya Mora oya Anuradhapura Spill=970 GO=(2'6"@2) 2600 Normal

15 Anuradapura / padaviya Wahalkada Yan oya Anuradhapura Spill GO=(1"@6) 324 Normal

16 Anuradapura / padaviya Yan oya Yan oya Anuradhapura GO=(18"@3) 4116 Normal

17 Badulla / Mapakada Sorabora Mahaweli Ganga Badulla RG=(44"@5) 549 Normal

18 Badulla / Mapakada Dambarawa Mahaweli Ganga Badulla SPill=(9") 620 Normal

19 Badulla / Badulla Ambewela Mahaweli Ganga Badulla Spill=(2") 62 Normal

20 Badulla / Badulla Kande ela Mahaweli Ganga Badulla Spill=(1") 3 Normal

21 Batticaloa / Rugam Unnichchai Mahilawettuwan Aru Batticaloa RG=(24"@1,18"@2) 1603 Normal

22 Batticaloa / Rugam Rugam Mundeni aru Batticaloa Spill=(14") RG=(84"@2) 7783 Normal

23 Batticaloa / Rugam Punanai Anicut Maduru oya Batticaloa RG=(120''@9) 5694 Normal

24 Batticaloa / Navakiri Navakiri Andal oya Batticaloa Spill=0.25' 1815 Normal

25 Hambantota/ Tissamaharama Weerawila kiridi oya Hambantota Spill=3",RG=(30"@3) 562 Normal

26 Hambantota/ Tissamaharama Bandagiriya Malala ara Hambantota Spill GO=(12"@4,24"@3) 740 Normal

27 Hambantota/ Tissamaharama Thissa wewa Kiridi oya Hambantota Spill=2", (3"@1) 86 Normal

28 Hambantota/ Tissamaharama Lunugamwehera Kiridi oya Hambantota Spill GO=(0.3'@2,0.6'@4) 2972 Alert

29 Hambantota/ Tissamaharama Yodha wewa Kiridi oya Hambantota Spill=(12"@2) 106 Normal

30 Galle / Matara Ellewela Nilwala Ganga Galle Spill=(2") 9 Normal

31 Kandy / Dambulla Wemedilla Kala Oya Kandy Spilling 91 Normal

32 Kurunegala / Nikaweratiya Mediyawa Mee Oya Kurunegala Spilling - Normal

33 Kurunegala / Galgamuwa Ambakolawewa Kalaoya Kurunegala RG=(6"@2) 297 Normal

34 Kurunegala / Galgamuwa usgala Kalaoya Kurunegala Spilling=537(6") 537 Normal

35 Kurunegala / Nikaweratiya Deduru oya Deduru oya Kurunegala RG=(3'@2) 4100 Normal

36 Polonnaruwa/Minneriya Girithale Mahaweli Ganga Polonnaruwa Spill=(4") GO=(2') 276.7 Normal

37 Polonnaruwa/Minneriya Minneriya Mahaweli Ganga Polonnaruwa Spill=(12"@5,24"@1,30"@1) 1875 Normal

38 Polonnaruwa/Polonnaruwa Parakrama samudraya Mahaweli Ganga Polonnaruwa Spilling=(2'@6) 1530 Normal

39 Polonnaruwa/Kaudulla Kaudulla Mahaweli Ganga Polonnaruwa GO=(1'@6,9"@6) 3000 Alert

40 Puttlam /Puttlam Tabbowa Mee oya Puttlam RG=440(1'@2) 440 Normal

41 Puttlam /Iginimitiya Iginimitiya Mee oya Puttlam RG=(1'@2) 1000 Normal

42 Trincomalee/Kantale Wan Ela Mahaweli Ganga Trincomalee Spill=0.41' 110 Normal

43 Monaragala / Monaragala Muthukandiya Hada oya Monaragala Spill=(2") 180 Normal

44 Monaragala / Monaragala Ethimale Wila Oya Monaragala Spill=(4") 80 Normal

45 Mannar/Mannar Giants Tank Malwathu oya mannar Spill=(2") 81.6 Normal

Total No. of Major Reservoirs under ID 73 Notations:- RG-Radial Gates

Total No. of Medium Reservoirs under ID 171 US - Ungated Spill

Overall average Capacity in % 91.6% FSL - Full Supply Level

No.of Major Spilling reservoirs/ Anicuts 45 Cusec- Cubic Feet per second

Medium reservoirs spilling details

No Range/ Division Name of Medium Reservoir River/ Stream District No. of gates opened/Ungated spilling height (inch) Spill Discharge (cusec)

1 Ampara/Mahaoya Tampitiya Mundeni aru Ampara spill=(6") 570

2 Ampara/Mahaoya Radella Heda oya Ampara Spill=(2") 22

3 Ampara/Pothuwila Lahugala Willa oya Ampara Spill=(6") 338

4 Ampara/Pothuwila Panama Karada oya Ampara Spill=(1") 16

5 Ampara/ Ampara Ampara Gal Oya Ampara Spill=(5") 292

6 Anuradhapura/Rajanganaya Angamuwa Kala oya Anuradhapura GO=(2'@2) 1200

7 Anuradapura /Anuradapura Abaya wewa Malwathu Oya Anuradhapura spill=(12") 330

8 Anuradapura /Anuradapura Tissa wewa Malawathu oya Anuradhapura spill=8.5" 120

9 Anuradapura / Nahchaduwa Thuruwila Malwathu Oya Anuradhapura spilling=(5") GO=(1') 218

10 Badulla / Badulla Bomuruella Mahaweli Ganga Badulla Spill=(4") 36

11 Badulla / Mapakada Dehigama Maduru Oya Badulla Spilling =(1") 13

12 Badulla / Mapakada Demodara Mahaweli Ganga Badulla Spilling=(1") 18

13 Batticaloa /Rugam Weligahakandiya Mundeni aru Batticaloa Spill=(13") Spill GO=(24"@4) 839

14 Batticaloa /Rugam Wedamunai Maduru Oya Batticaloa Spill=(3") 103

15 Galle / Matara Denagama kirama oya Galle Spill=(2") 17

16 Galle / Matara Haliela nilwala ganga Matara Spill=(1") 0

17 Monaragala / Bibila Baduluoya Gal Oya Monaragala Spilling=(2") 45.35

18 Monaragala / Bibila Mallipotha Gal Oya Monaragala Spill=(3") 25

19 Monaragala / Wellawaya Alikotaara Kiridioya Monaragala spill =(3@36") 1385

20 Monaragala/Monaragala Kotiyagala wilaoya Monaragala spill level

21 Monaragala/Monaragala Sugaladevi Govidu oya Monaragala Spill=(6") 115

22 Hambantota/ Tissamaharama Debarawewa kiridioya Hambantota Spill=(2") 15

23 Trincomalee/Kanthale Peramaduwa Mahaweli Ganga Trincomalee Spilling(1") 115

Medium reservoirs spilling 23

Signed

Eng.H.M.P.S.D.Herath

Director of Irrigation (Water Management)