Members nominated for the Committee on Public Petitions

Accordingly, Hon. Imthiaz Bakeer Markar, Hon. Jagath Pushpakumara, Hon. Piyankara Jayaratne, Hon. Dilip Wedaarachchi, Hon. Vadivel Suresh, Hon. S. Viyalanderan, Hon. Ashoka Priyantha, Hon. A. Aravindh Kumar, Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe, Hon. B. Y. G. Rathnasekara, Hon. Sarathi Dushmantha, Hon. Govindan Karunakaram, Hon. Jayantha Ketagoda, Hon. Mohomad Muzammil, Hon. Thushara Indunil Amarasena, Hon. Velu Kumar, Hon. Waruna Liyanage, Hon. U. K. Sumith Udukumbura, Hon. Mayadunna Chinthaka Amal, Hon. Nipuna Ranawaka, Hon. Gamini Waleboda, Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe, Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana have been nominated by the Committee of Selection to serve in the Committee on Public Petitions.