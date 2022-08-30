August 30, 2022
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    political Current Affairs

    Members nominated for the Committee on Public Petitions

    August 30, 2022
    Members nominated for the Committee on Public Petitions

    The Deputy Speaker Hon. Ajith Rajapakse announced to Parliament ( Agu-29) that the following Members have been nominated by the Committee of Selection to serve in the Committee on Public Petitions, in terms of the provisions of the Standing Order 122 of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 10th August 2022.

    Accordingly, Hon. Imthiaz Bakeer Markar, Hon. Jagath Pushpakumara, Hon. Piyankara Jayaratne, Hon. Dilip Wedaarachchi, Hon. Vadivel Suresh, Hon. S. Viyalanderan, Hon. Ashoka Priyantha, Hon. A. Aravindh Kumar, Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe, Hon. B. Y. G. Rathnasekara, Hon. Sarathi Dushmantha, Hon. Govindan Karunakaram, Hon. Jayantha Ketagoda, Hon. Mohomad Muzammil, Hon. Thushara Indunil Amarasena, Hon. Velu Kumar, Hon. Waruna Liyanage, Hon. U. K. Sumith Udukumbura, Hon. Mayadunna Chinthaka Amal, Hon. Nipuna Ranawaka, Hon. Gamini Waleboda, Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe, Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana have been nominated by the Committee of Selection to serve in the Committee on Public Petitions.

     

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